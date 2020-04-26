Вашингтон, , 10:53 — REGNUM В новом обновлении мессенджера WhatsApp максимальное количество людей, которые могут участвовать в групповом видеозвонке, будет увеличено с 4 до 8. Об этом сообщил глава Facebook (родительской компании WhatsApp) Марк Цукерберг на своей странице в социальной сети.

Глава Facebook рассказал, что с начала вспышки COVID-19 во многих странах мира количество звонков через WhatsApp выросло вдвое. Он добавил, что в настоящее время в среднем ежедневно звонками в мессенджере пользуется около 700 млн человек.

«Чтобы помочь вам оставаться на связи со всей семьей и группами друзей, мы удваиваем количество людей, которые могут участвовать в групповом видеозвонке WhatsApp, с 4 до 8», — заявил Цукерберг.

Издание India Today со ссылкой на главу WhatsApp Уилла Кэткарта отмечает, что новое обновление WhatsApp будет доступно в течение недели для всех пользователей устройств под управлением Android и iOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля компания Facebook представила сервис видеосвязи Messenger Rooms.