Москва, , 10:25 — REGNUM Тройку самых лучших городских автомобилей на авторынке России назвали эксперты портала 32cars.ru.

Специалисты портала считают, что городской автомобиль должен быть компактным, практичным, иметь приятный экстерьер и быть хорошо оснащенным.

Согласно этим критериям, лидирует в рейтинге KIA Picanto. Эта модель заняла первое место за счет стильной внешности, внутри автомобиль получит приемлемую отделку, а силовая установка автомобиля вполне подходит для эксплуатации в городских условиях, хотя и имеет небольшую производительность — всего 84 л. с. Однако недостаток мощности данная модель компенсирует низким расходом топлива — от 4.2 до 6 л на 100 км. Стоит Picanto в России от 789 000 рублей.

Вторую строчку занимает Renault Sandero. Данная модель крупнее, чем Picanto, но за счет этого салон автомобиля значительно больше. Двигатель Sandero на 1,6 л выдает всего 82 л. с. Однако специалисты портала обращают внимание, что у данной модели довольно прочная подвеска. Цена автомобиля оснащенная системой спутниковой навигацией и задними датчиками парковки начинается от 625 000 рублей.

На третьем месте топа Fiat 500, который имеет выразительную внешность. Под капотом модели 1,4-литровый мотор, мощность которого составляет 100 «лошадей». Fiat 500 радует своей динамикой. А стоит автомобиль на российском авторынке от 1 090 000 рублей.

Ранее главный операционный директор Kia Motor Europe Эмилио Эррера заявил, что электрифицированный Picanto EV «рано или поздно» должен появиться.

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