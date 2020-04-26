Москва, , 09:11 — REGNUM Первый военный спутник Ирана Noor-1 передаёт сигналы на частоте 400 мегагерц с модуляцией FSK, сообщил радиолюбитель Дмитрий Пашков РИА Новости.

Российский радиолюбитель заявил, что ему удалось принять сигнал иранского военного спутника в «сыром виде». Это позволило получить информацию о состоянии космического аппарата.

Пашков отметил, что частота и модуляция передаваемого сигнала показывают, что иранский спутник является аналогом приборов, производимых в Китае или странах Европы. Он добавил, что подобное оборудование обычно устанавливается на малых спутниках формата кубсат.

Радиолюбитель также рассказал о нестабильности передаваемого сигнала. Пашков предположил, что это объясняется тем, что спутник ещё не прошёл стабилизацию и вращается вокруг своей оси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майорМохаммад Бакери заявил об успешном выводе на околоземную орбиту первого военного иранского спутника Noor-1.

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