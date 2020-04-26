Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Компания Tesla добавила функцию распознавания дорожных знаков в новом обновлении системы поддержки водителей Autopilot. Об этом сообщает Electrek.

Новая функция, которая ранее проходила закрытое тестирование, была добавлена в публичной версии Autopilot 2020.12.6. После установки этого обновления автопилот Tesla получает возможность реагирования на сигналы светофора и дорожные знаки.

В примечаниях к новому обновлению системы Autopilot автопроизводитель отмечает, что при активации этой функции автомобили будут самостоятельно останавливаться на красный сигнал светофора или перед знаками «Стоп». На первом этапе функция доступна только для водителей США, поэтапно Tesla будет внедрять её и в других странах.

«Как и со всеми функциями автопилота, вы должны продолжать уделять внимание и быть готовыми к немедленным действиям, включая торможение…», — подчеркнули в Tesla.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле глава компании Tesla Илон Маск заявил, что в будущем система поддержки водителя Autopilot Tesla получит возможность парковки, а беспилотном режиме.

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