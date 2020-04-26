Берлин, , 08:15 — REGNUM Немецкий производитель деталей подвески H&R Spezialfedern создал уникальный внедорожный гоночный автомобиль Porsche 911 Syberia RS. Об этом сообщается на портале Carscoops.

Модель построена в единственном экземпляре по заказу одного из клиентов автокомпании. Вначале он хотел купить вседорожник Humvee, но был разочарован его характеристиками и решил приобрести Porsche. H&R Spezialfedern создали для этого авто новую подвеску, одновременно приспособленную как для езды по пересеченной местности, так и по городским дорогам.

Уникальная машина оснащена багажником на крыше, лебедкой, а также вседорожной резиной.

Кузов автомобиля укреплён трубчатым каркасом, удлинённым рычагом трансмиссии, спортивными сиденьями и новым рулевым колесом.

Под капотом машины установлен 3,2-сильный оппозитный движок на 231 л. с.

Напомним, по итогам марта 2020 года самой покупаемой моделью Porsche в России стал внедорожник Cayenne. За месяц его купили 422 автолюбителя — на 64% больше, чем было реализовано в марте прошлого года.

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