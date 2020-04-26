Токио, , 07:45 — REGNUM Японский оператор мобильной связи NTT docomo перенёс дату начала продаж смартфона Sony Xperia 1 II на май. Об этом сообщает Notebookcheck.

Ранее ожидалось, что первый смартфон от Sony с поддержкой связи 5G поступит в продажу в Японии в апреле, однако ведущий оператор мобильной связи NTT docomo изменил информацию о начале продаж на конец мая. Соответствующие изменения внёс и другой японский оператор связи — au by KDDI.

Издание отмечает, что продажи глобальной версии смартфона могут стартовать ещё позже — в июне. По данным портала MyDrivers стоимость Xperia 1 II в Китае составит около $1270.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года компания Sony представила новую модель смартфона Xperia 1 II. Устройство будет работать на базе процессора Qualcomm 865 Snapdragon. Модель оснащена 6,5-дюймовым OLED-дисплеем 4K (1644×3840 пикселей) и аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч.