Остин, США, , 07:24 — REGNUM Специалисты компании SpaceX вывезли на стартовую площадку прототип корабля Starship SN4 для проведения испытаний, сообщил основатель SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter.

На стартовой площадке SpaceX в Бока-Чика (штат Техас, США) прототип SN4 будет заполнен криогенной жидкостью. Это испытание должно показать, что баки разрабатываемого космического корабля способны выдержать высокое давление при заполнении сверххолодным топливом.

На сегодняшний день это испытание прошёл только один из прототипов Starship — SN2. Предыдущий прототип SN3 был уничтожен в ходе аналогичного испытания 3 апреля 2020 года.

Компания SpaceX разрабатывает корабль Starship и сверхтяжёлую ракету-носитель для пилотируемых полётов за пределы околоземной орбиты. В SpaceX рассчитывают, что первый испытательный орбитальный полёт корабля Starship состоится до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 27 мая назначен первый полёт в пилотируемом режиме другого корабля SpaceX — Crew Dragon. Планируется, что он доставит на Международную космическую станцию астронавтов NASA Роберта Бенкена и Дуга Херли.