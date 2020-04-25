Москва, , 23:50 — REGNUM Военно-морской флот России готовится принять на снабжение новый инструмент — универсальный морской нож НМУ, сообщает 25 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Готовится выпуск первой установочной партии ножей, в дальнейшем запланировано производство таких ножей на условиях гособоронзаказа.

Новый нож НМУ создан специалистами подмосковного предприятия КАМПО в инициативном порядке по согласованию с тактико-техническими требованиями военного флота.

В комплект ножа входят два лезвия и свайка. Второе лезвие предназначено для работы с изоляцией кабелей и проводов, а свайка — для различных манипуляций с узлами канатов и тросов.

В Минобороны подчёркивают, что новый нож предназначен для осуществления различных работ на кораблях, судах и береговых объектах Военно-морского флота.

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