Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Силы специальных операций ВС США (U.S. Special Operations Command — USSOCOM) получили первый подводный аппарат для перевозки боевых пловцов Dry Combat Submersible (DCS), сообщает 25 апреля пресс-служба корпорации General Atomics.

В отличие от аналогичных аппаратов, уже существующих в разных странах мира, Dry Combat Submersible обеспечивает транспортировку восьми боевых пловцов внутри корпуса, где они дышат воздухом в отсеке, не расходуя ресурс своих аквалангов.

Аппарат 12-метровой длины с экипажем из двух человек может работать под водой 24 часа, погружаться на глубину до 100 метров, развивать скорость до пяти узлов. дальность автономного плавания — 60 миль.

Электрический двигатель аппарата питается от модульной литиево-ионной аккумуляторной батареей типа Lithium-ion Fault Tolerant (LiFT).

Dry Combat Submersible может размещаться на борту надводных кораблей и атомных субмарин.

В случае успешного опыта эксплуатации Силы специальных операций США могут заказать серийное производство таких аппаратов.

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