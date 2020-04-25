Массачусетс, США, , 20:26 — REGNUM В больницах американского города Бостон штата Массачусетс врачи при контактах с больными новой коронавирусной инфекцией используют роботов Spot компании Boston Dynamics. Об этом сообщает New Atlas.

Отмечается, что роботы находят своё практическое применение в полиции, на строительных площадках, а также в нефтяной отрасли. Однако в марте в Boston Dynamics поступили запросы от местных больниц на использование роботов компании для того, чтобы обезопасить медицинских работников от заражения COVID-19.

Так, разработанное устройство представляет собой робота Spot, в манипуляторе которого закреплён iPad, позволяющий врачам с помощью телемедицины общаться с больными на расстоянии и проводить дистанционную сортировку пациентов. В дальнейшем робота планируют оснастить устройствами измерения температуры тела, частоты дыхания, пульса и насыщения крови кислородом.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что больница Чирколо-ди-Варезе на севере Италии получила шесть роботов для ухода за больными пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции, которые помогают медицинскому персоналу снизить риск прямого контакта с пациентами.

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