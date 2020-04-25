Киев, , 18:40 — REGNUM На Государственном испытательном полигоне в Одесской области завершились успехом лётные испытания ракеты «Ольха-М», сообщает 25 апреля украинский Генштаб на своей странице в соцсетях.

Отмечено, что запуски проводились в рамках подготовки к проведению государственных испытаний новой высокоточной ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Ольха-М» — проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу», — заявлено в сообщении Генштаба ВСУ.

При этом глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил на своей странице в Facebook, что после принятия на вооружение ВСУ система залпового огня «Ольха-М» станет самым дальнобойным вооружением сухопутного базирования.

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