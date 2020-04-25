Нью-Дели, , 15:42 — REGNUM Индийская организация космических исследований (ISRO) начала сбор заявок для составления научной программы первой пилотируемой миссии. Об этом сообщает NDTV.

В научную программу первой пилотируемой космической миссии Индии могут войти исследования из 18 областей, включая технологии жизнеобеспечения в космосе, человеко-машинные интерфейсы и методы снижения радиационной опасности. Сбор заявок от местных исследовательских и академических учреждений будет проводиться до 15 июля.

Определением потенциальной ценности представленных заявок займётся специальный комитет. В ISRO отмечают, что отбор предложений будет основан на научной ценности, актуальности и осуществимости предлагаемых исследований.

Первая пилотируемая миссия Индии в космосе запланирован на 2020 год. Для полёта будет использоваться разрабатываемый индийскими специалистами космический корабль «Гаганьян».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года глава ISRO Кайласавадиву Сиван заявил, что экипаж корабля «Гаганьян» пройдёт подготовку в России.

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