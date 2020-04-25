Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Американская компания SpaceX планирует начать испытания системы спутникового интернета Starlink через три месяца, сообщил основатель SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter.

Маск отметил, что испытания спутникового интернета будут проводиться в регионах высоких широт. Он уточнил, что через три месяца в SpaceX планируют запустить закрытое тестирование, а через шесть месяцев — открытое.

Компания SpaceX разворачивает группировку орбитальных спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на околоземную орбиту выведено 420 малых спутников Starlink. Планируется, что общее количество аппаратов в составе группировки будет доведено до нескольких десятков тысяч спутников.

В октябре 2019 года операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявляла, что компания планирует начать предоставлять услуги доступа к сети интернет на территории на территории США в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля компания SpaceX вывела на околоземную орбиту очередную партию из 60 спутников Starlink.

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