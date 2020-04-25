Пекин, , 13:44 — REGNUM Китайская государственная холдинговая компания BAIC продемонстрировала в онлайн-режиме очень стильный китайский кроссовер Beijing X7. Об этом сообщается на сайте RG.

Внутри авто имеется центральная консоль с двумя ЖК-дисплеями. Машина оборудована 17 камерами, а также датчиками, обеспечивающими работу помощников. В комплект полезных опций Beijing X7 входят парктроник, система экстренного торможения и система опознавания лиц.

Построена новинка на модульной платформе BMFA. Она даёт возможность использования самых разных типов агрегатов — от двигателей внутреннего сгорания до электромотора. Длина авто составляет 4710 мм, а межосевое расстояние равно 2800 мм.

Приём заказов на новый Beijing X7 стартует с середины мая текущего года.

Ранее автокомпания BAIC представила новый среднеразмерный кроссовер премиум-класса Arcfox α-T (alpha-T) с электрическим мотором.

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