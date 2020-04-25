Одесса, Украина, 25 апреля 2020, 13:34 — REGNUM В Одесской области Украины продолжаются испытания ракеты «Ольха-М», сообщили 25 апреля в пресс-службе генштаба ВСУ.
В пресс-службе напомнили, что «Ольха-М» — это реактивный боеприпас калибра 300 мм, который способен поражать цели на расстоянии свыше 100 км.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что является создателем украинского «ракетного щита».
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