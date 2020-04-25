Москва, , 12:31 — REGNUM С 1 мая 2020 года дилеры шведской компании Volvo в России приступят к оформлению заказов на Volvo XC90 2021 в расширенной базовой модификации Momentum. Об этом сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Внедорожник помимо богатого перечня доступного оборудования получил обновлённый экстерьер и интерьер.

Комплектация Momentum предусматривает опцию бесключевого доступа в авто и систему распознавания дорожных знаков. Кроме того, у модели этой модификации есть электрохромные салонное и боковые зеркала с автозатемнением, задние подголовники с электрическим приводом и 19-дюймовые колеса. Двери багажника имеют электропривод и управляются с дистанционно, а в багажном отделении установлена розетка на 12V.

За доплату модель XC90 Momentum можно оборудовать новейшей системой CleanZone, которая отслеживает качество воздуха внутри салона машины.

Напомним, в марте 2020 года в РФ было куплено 784 новых автомобиля компании Volvo. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

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