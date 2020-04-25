Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Американская автокомпания Karma Automotive из Калифорнии представила электрическую платформу E-Flex с электромоторами общей мощностью 1115 «лошадей». Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Созданная «тележка» представляет собой уже третий вариант платформы E-Flex. Её будут использовать в электрических суперкарах.

Авто на платформе E-Flex будут иметь четыре электромотора, плоскую батарею и новый инвертор. 1115-сильный агрегат позволит разгоняться авто до 60 миль в час (около 97 км/ч) за 1,9 с. Запас хода машины на этой платформе составит порядка 644 км.

Отмечается, что партнерам компании будут представлены на выбор пять главных версий «тележки» и 22 разновидности.

Ранее стало известно, что компания Karma планирует в первой половине 2021 года представить электромобиль, который займёт место в модельном ряду семейства Revero.

Читайте также: Появились подробности об электрическом Opel Mokka