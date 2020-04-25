Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Мессенджер Telegram до конца текущего года получит поддержку групповой видеосвязи, сообщается в блоге проекта.

24 апреля в Telegram заявили, что количество активных пользователей мессенджера достигло 400 млн в месяц. Мессенджер был запущен в 2013 году, а отметка в 200 млн активных пользователей в месяц была преодолена в 2018 году.

Также в Telegram рассказали о работе над функцией видеосвязи. Ожидается, что возможность проведения групповых сеансов видеосвязи будет добавлена в мессенджер до конца 2020 года. Главным отличием от существующих сервисов видеосвязи должно стать сочетание удобства использования с высокой защищённостью каналов связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля компания Facebook запустила сервис групповых видеозвонков Messenger Rooms.

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