Рим, , 11:53 — REGNUM До конца 2020 года итальянский автопроизводитель Ferrari планирует представить две новые модели. Об этом заявил директором по маркетингу и коммерции компании Энрико Галлиера в интервью изданию Autocar.

Галлиера подчеркнул, что две новые модели позволят Ferrari выйти на ранее неиспользованные рынки, а это является частью стратегии компании по расширению клиентской базы. Это, вероятно, означает, что новинки будут дополнением к диапазону моделей, а не обновленными версиями моделей.

Ещё с 2019 года итальянская автокомпания приступила к расширению своего модельного ряда. Так, в прошлом году бренд представил пять новых моделей. Планы же руководства компании предполагают к 2025 году расширить модельную линейку марки до 15 авто.

Ранее стало известно, что первый кроссовер компании Ferrari будет выполнен стиле суперкаров Roma GT и GTC4 Lusso.

Читайте также: Эксклюзивный трековый Ferrari продали до начала аукциона в Японии