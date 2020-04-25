Берлин, , 11:22 — REGNUM Наибольшее количество патентов в сфере мобильной связи пятого поколения 5G получила южнокорейская компания Samsung. Об этом свидетельствует отчет исследовательской компании IPlytics, опубликованный на сайте организации.

В совместном исследовании специалистов IPlytics и сотрудников Берлинского технического университета учитывались патенты, выданные в рамках договора о патентной кооперации PCT или организациями USPTO (ведомство по патентам и торговым знакам США) и EPO (Европейское патентное ведомство).

Эксперты установили, что южнокорейской компании Samsung выдано 1728 патентов, признающих исключительное право на изобретение или разработку. Финской компании Nokia выдано 1584 таких патента, южнокорейской LG — 1415. Также в список лидеров вошли китайские компании Huawei и ZTE (1274 и 837 патентов соответственно), американские компании Qualcomm (831) и Intel (148) и шведская Ericsson (768).

«Эти данные по патентам 5G являются результатом нашей неизменной и неослабной приверженности инновациям в этой сфере. Основываясь на нашем лидерстве в патентах 5G, мы будем продолжать развивать 5G и возглавлять разработку телекоммуникационных технологий следующего поколения, которые в будущем преобразят нашу повседневную жизнь», — прокомментировал старший вице-президент и руководитель Центра исследований передовых коммуникаций в Samsung Research Сунхьюн Чой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые девять месяцев 2019 года Samsung Electronics инвестировала в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы $13,1 млрд, что стало рекордным показателем для южнокорейской компании.

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