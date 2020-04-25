Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Компания Microsoft добавила возможность настраивания фона в приложение для видеосвязи Skype. Об этом сообщается в блоге поддержки Skype.

Новая функция позволяет размыть фон или сменить его на любое изображение. Чтобы изменить фон для конкретного видеозвонка требуется зайти в меню «Дополнительно» и «Выбрать фоновый эффект». В настройках «Аудио и видео» в разделе «Выбор эффекта фона» можно установить размытие фона или выбрать фоновое изображение для всех видеовзонков по умолчанию.

Новая функция доступна в приложении Skype для операционных систем Windows, Mac и Linux. Skype для Windows 10 (версии 14) поддерживает только размытие фона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Skype была добавлена функция Meet Now, которая позволяет подключать к аудио или видеозвонкам без регистрации в приложении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Skype появилась возможность создания звонков без регистрации в приложении