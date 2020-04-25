Пекин, , 10:21 — REGNUM К концу 2020 года на околоземную орбиту будут выведены два спутника автомобилестроительной корпорации Geely Automobile, заявил основатель компании Ли Шуфу. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Орбитальные спутники крупнейшего частного китайского автопроизводителя будут использоваться для поддержки новой платформы OmniCloud. Разработанная с использованием технологий искусственного интеллекта платформа будет применяться для обеспечения работы беспилотников, навигационных систем и других приложений. Отмечается, что спутники обеспечат позиционирование с точностью до сантиметра.

Развитием космических проектов Geely занимается дочерняя компания Geely Technology Group. Специалисты этого подразделения уже завершили производство двух орбитальных спутников. В настоящее время завершаются внутренние испытания космических аппаратов, после чего они будут направлены на космодром «Цзюцюань» для подготовки к запуску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Geely начала строительство завода для производства аэромобилей Terrafugia в китайской провинции Хубэй.

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