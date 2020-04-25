Пекин, , 09:14 — REGNUM Список доступных приложений в магазине Huawei AppGallery пополнился картографическим сервисом Here WeGo, сообщает GSM Arena.

Новый сервис, добавленный в магазин приложений от китайского производителя Huawei, является аналогом популярного картографического сервиса Google Maps. В настоящее время Here WeGo содержит подробные карты городов более 100 стран мира.

Приложение позволяет получить информацию о загруженности автомобильных дорог, маршрутах общественного транспорта, а также о доступных местах для парковки. Отмечается, что в сервисе также доступны для загрузки автономные карты городов, последующее использование которых не требует подключения к сети.

Huawei начала активно развивать собственный магазин приложений AppGallery в 2019 году, после того как министерство торговли США внесло китайскую компанию в «чёрный список». Это решение закрыло свободный доступ к сервисам американской компании Google на новых мобильных устройствах Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале ведущие производители смартфонов из Китая — Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo — объявили о совместной работе над единой платформой для разработчиков мобильных приложений Global Developer Service Alliance.