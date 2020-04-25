Сеул, , 08:33 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics добавила музыкальный сервис Apple Music на свою платформу Smart TV. Об этом сообщает пресс-служба Samsung.

Поддержку приложения Apple Music получили модели телевизоров Samsung, выпущенные в 2018 году и позже. В Samsung отмечают, что южнокорейская компания стала первым производителем телевизоров, который интегрировал сервис Apple Music в свою платформу для Smart TV. В течение трёх месяцев владельцы Samsung Smart TV смогут бесплатно пользоваться музыкальным сервисом от Apple.

«В прошлом году мы были первым производителем телевизоров, предложившим приложение Apple TV, а сегодня мы первыми запускаем Apple Music. Наше партнёрство с Apple сыграло важную роль в предоставлении пользователям беспрецедентной линейки различных развлекательных возможностей…», — добавили в Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Apple расширила географию охвата сервиса Apple Music. Теперь этот музыкальный сервис доступен в 167 странах.

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