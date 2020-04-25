Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Специалисты компании Apple проверили данные компании ZecOps о выявленных уязвимостях в мобильной операционной системе iOS и установили, что они не использовались хакерами для кибератак. Ответ Apple опубликовал журналист агентства Bloomberg Марк Гармен на своей странице в социальной сети Twitter.

20 апреля специализирующаяся на кибербезопасности компания ZecOps представила отчёт о выявленных уязвимостях в iOS. Специалисты сообщили, что недостатки в программном коде встроенного почтового приложения позволяют злоумышленникам получить доступ к устройствам владельцев устройств от Apple и используется хакерами с 2018 года.

«В Apple серьёзно относятся ко всем сообщениям, касающимся кибербезопасности. Мы проверили представленные данные и установили, что выявленные проблемы не представляют непосредственного риска для пользователей. Исследователи обнаружили три проблемы в почтовом приложении, однако сами по себе они не могут использоваться для получения доступа к iPhone или iPad и мы не нашли доказательств того, что эти уязвимости использовались против наших клиентов», — прокомментировали в Apple.

В компании добавили, что выявленные проблемы с почтовым приложением, которые потенциально могут стать причиной взлома устройств, будут устранены в одном из ближайших обновлений безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Apple выплатила вознаграждение в размере $75 тысяч эксперту по кибербезопасности Райану Пикрену, который обнаружил несколько уязвимостей в операционных системах iOS и MacOS.

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