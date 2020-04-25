Байконур, Казахстан, , 05:13 — REGNUM На девятой минуте после старта «Ракета Победы» — ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» на околоземную орбиту. Трансляция полёта ведётся на сайте Роскосмоса.

«Но сильно не расслабляемся, стыковка с МКС уже через 3 часа», — говорится на странице госкорпорации в Twitter.

Старт был осуществлён в 04:51 мск с площадки номер 31 космодрома Байконур. После старта произошло успешное отделение первой и второй ступени ракеты-носителя.

Напомним, полёт к Международной космической станции проходит по так называемой «сверхбыстрой» двухвитковой схеме. Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента состоится предварительно в 08:12 мск. Грузовой корабль «Прогресс МС-14» привезёт на МСК более двух тонн грузов различного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 апреля госкомиссия приняла решение о старте в назначенное время с космодрома Байконур ракеты «Союз-2.1а», названной ракетой Победы, и заправке её топливом.

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