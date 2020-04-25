Байконур, Казахстан, , 02:17 — REGNUM Госкомиссия приняла решение о старте в назначенное время с космодрома Байконур ракеты «Союз-2.1а», названной ракетой Победы, и заправке её топливом. Об этом 25 апреля Роскосмос сообщает на своей странице в Twitter.

«На Байконуре состоялось заседание Госкомиссии, на котором принято решение о заправке ракеты «Союз-2.1а» топливом и пуске в 04:51 мск», — говорится в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что заправка ракеты (блока «И») керосином (продуктом Т-1) уже началась.

Как сообщало ИА REGNUM, пуск назначен на 25 апреля 2020 года в 04:51 мск с площадки № 31 космодрома «Байконур».

Полёт к Международной космической станции пройдёт по так называемой «сверхбыстрой» двухвитковой схеме. Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента состоится предварительно в 08:12 мск. Грузовой корабль «Прогресс МС-14» привезёт на МСК более двух тонн грузов различного назначения.

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