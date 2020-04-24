Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Новый диапазон частот 6 ГГц для нелицензированного использования выделила Федеральная комиссия по связи (FCC) США для технологии беспроводной связи Wi-Fi. Об этом сообщило издание The Verge.

Существующие диапазоны 2,4 ГГц и 5ГГц начали использовать в 1999 году одновременно с созданием Wi-Fi Alliance. Новый диапазон 6 ГГц позволит решить проблему перегруженности существующих диапазонов.

Журналисты издания сообщают, что новый диапазон обеспечит передачу данных с большей стабильностью на повышенных скоростях. Открытие диапазона для использования состоится ближе к концу года, когда и ожидается появление первых устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi 6 ГГц.

При этом журналисты уточняют, что сертификационную программу для устройств с поддержкой нового диапазона Wi-Fi Alliance откроет только в 2021 году. Это позволит начать широкомасштабное внедрение технологии.