Детройт, США, , 13:40 — REGNUM Американская компания Cadillac представила в онлайн-режиме длиннобазного Escalade ESV. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Длина внедорожника равна 5766 мм, а колёсная база составляет 3407 мм. Собрано авто на платформе GMT T1XX от пикапа Chevrolet Silverado. Подвеска у модели пневматическая компании Air Ride.

В линейке силовых агрегатов новинки: 426-сильный мотор V8 рабочим объёмом 6,2 литра и дизельный двигатель Escalade производительностью 281 л. с. объёмом три литра. Оба агрегата работают с 10-скоростной автоматической коробкой передач.

Отличительной особенностью автомобиля является изогнутый экран LG P-OLED, который включает в себя три экрана маршрутного компьютера и информационно-развлекательный комплекс размером 38 дюймов.

Ранее стало известно, что «заряженный» седан Cadillac CT5-V в своей новой версии может получить агрегат V8 с наддувом максимальной мощностью 650 л. с. рабочим объёмом 6,2 л и новую механическую коробку передач.

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