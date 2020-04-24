Рим, , 13:22 — REGNUM Информацию о новом электрокроссовере Pura Vision итальянской компании Automobili Pininfarina обнародовало издание AutoСar.

Премьера модели должна была состояться на Конкурсе элегантности в Пеббл Бич, но мероприятие было отменено из-за пандемии нового коронавируса. Теперь автопроизводитель выбирает новую дату официальной премьеры новинки.

По информации журналистов издания, новый концепт определит новый сегмент на автомобильном рынке. В самой автокомпании этот сегмент называют Sustainable Luxury Vehicle (SLUV). Авто больше похоже на приподнятый Grand Tourer. Машина имеет длинный капот и покатую крышу из стекла.

Новый электрокроссовер будет построен на платформе от гиперкара Battista, премьера которого состоялся на женевской автовыставке в 2019 году.

Напомним, Battista имеет четыре электромотора общей мощностью 1900 «лошадей» (2300 Нм). От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за две секунды и набирает 300 км/ч за 12 секунд. Максимальная скорость гиперкара составляет более 350 км/ч.

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