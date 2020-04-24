Сеул, , 12:55 — REGNUM Южнокорейская компания KIA может отказаться от планов по обновлению модели Stinger. Об этом сообщает издание SpeedMe.ru.

По неподтвержденной пока информации, в южнокорейской компании могут отказаться от моделей Stinger второго поколения из-за пандемии нового коронавируса и оптимизации бюджетных расходов.

Если учесть тот факт, что Stinger ориентирован на покупателей-энтузиастов, то от этой модели не стоит ожидаются больших продаж — они будут гораздо ниже, чем у Kia Sportage.

Если же информация издания не подтвердится, то Kia Stinger вместо двухлитрового четырехцилиндрового турбомотора получит более производительный мотор объёмом 2,5 л, который увеличит мощность авто не менее, чем на 45 «лошадей».

Напомним, в марте текущего года по программе «KIA Уверен» на российском авторынке было реализовано 798 подержанных автомобилей KIA.

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