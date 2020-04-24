Нью-Дели, , 10:22 — REGNUM Патент на название Kliq, как наименование новой модели чешской марки Skoda, появился в базе министерства промышленности и торговли Индии.

Предполагается, что название Kliq получит концепт Vision IN чешской компании, который был представлен в феврале 2020 года в Нью-Дели. Название укладывается в политику компании по отношению к наименованию своих моделей. Так, автомобили сегмента SUV марки Skoda начинаются с литеры K, а заканчиваются на Q. Например, Kodiaq.

Длина концепт-кара Vision IN составляет 4,26 м. Автомобиль построен на базе платформы MQB-A0-IN.

Несложно догадаться, что продаваться Kliq будет в первую очередь на индийском рынке. Пока о старте продаж ничего не известно. Серийное производство модели начнется на следующий год в Индии. Предполагается, что стоить модель будет 1−1,2 млн рупий (980 000 — 1 180 000 рублей).

Ранее стало известно, что Skoda выпустит прощальную версию Challenge кроссовера Kodiaq RS в количестве 300 экземпляров.

Читайте также: Прибыль Renault упала на 8,6%