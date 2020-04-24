Лондон, , 10:06 — REGNUM Автопроизводитель Jaguar Land Rover представил сразу две модели заряжаемых гибридов — Evoque P300e PHEV и Discovery Sport P300e PHEV. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Обе модели оснащены новейшей гибридной системой Plug-in/PHEV. Авто можно заряжать от сети. На одном заряде Discovery может проехать порядка 62 км, а Evoque — 66 км.

Автомобили имеют 200-сильный бензиновый двигатель Ingenium рабочим объёмом 1,5 л. Он агрегатируется с 8-скоростной автоматической трансмиссией и 109-сильным электромотором.

Автомобили ориентированы на тех автолюбителей, которые экономят на бензине и на уплате налогов, ведь расход топлива у гибридных Evoque и Discovery Sport составляет всего 1,4 — 1,6 литра на 100 км.

Ранее американское тюнинг-ателье E.C.D. Automotive Design провело премьеру модели Land Rover Defender 110, оснащённую агрегатом LS3 V8 от спортивного купе Corvette. Производительность этого движка равна 565 л. с., а его рабочий объём составляет 6,2 литра.

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