Портленд, США, , 07:39 — REGNUM Распространение коронавируса в США замедлило процесс создания гиперзвукового оружия, заявил 23 апреля директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации министерства обороны США Марк Льюис в ходе телеконференции в Институте Митчелла.

По словам военного чиновника, генеральный подрядчик проекта попал в зависимость от небольших предприятий, которые приостановили деятельность в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

«Производством критически важных элементов гиперзвукового оружия занимаются относительно небольшие предприятия, и потому мы очень зависим от их работы», — цитирует RT Льюиса.

Он добавил, что над решением проблемы в Пентагоне работают его подразделение и департамент по закупкам во главе с Эллен Лорд.

Ранее в американской прессе сообщали, что свою работу в связи с распространением коронавируса в США приостановили не менее 106 компаний-подрядчиков, поставляющих Пентагону различное оборудование и комплектующие.

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