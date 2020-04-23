Пекин, , 23:46 — REGNUM В Китае спущен на воду второй в серии универсальный десантный корабль (УДК) проекта 075, сообщают 23 апреля китайские телеканалы.

Торжественная церемония спуска корабля на воду была проведена 22 апреля 2020 года на верфи китайского судостроительного завода Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group в Шанхае.

Спуск УДК на воду был приурочен к 71-летию учреждения Военно-морских сил НОАК.

Корабль выведен из сухого дока и отбуксирован к достроечной стенке, где уже достраивается головной корабль серии. Названия пока не имеют не тот, ни другой.

Стоит отметить, что проект универсального десантного корабля 075 разработан полностью в китайских конструкторских бюро и сопоставимы по своим характеристикам с имеющимися в составе ВМС США УДК типа Tarawa или America.

Ранее СМИ сообщали о планах китайских военных получить в состав ВМС НОАК не менее трёх таких кораблей.

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