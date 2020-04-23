Москва, , 17:36 — REGNUM Специалисты Минобороны Россииприняли в войскадва стратегическихракетоносца Ту-160: «Иван Ярыгин»и«Василий Решетников», у Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова, входящего в корпорацию Ростех.

На самолетах была проведена модернизациясистем инерциальнойнавигации и управления двигателей,а такжеустройстввооружения с применениемсовременных цифровых технологий.Проведенные работы призваны обеспечитьулучшениетактико-технических характеристик авиационных комплексов, чтопозволит повысить ихэффективность.

Ранее сообщалось, что все стоящие на вооружении ВКС РФ самолеты Ту-160 пройдут глубокую модернизацию в ближайшие годы. Ту-160 является самым скоростнымракетоносцем-бомбардировщиком в мире. Он способен набирать скоростьдо 2200 километров в час, что является абсолютнымрекордом для самолетов такого класса.