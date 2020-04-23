Лас-Вегас, США, , 15:56 — REGNUM Конкурс, в рамках которого участники должны получить контроль над спутником на орбите Земли, организовали ВВС США. Информация о конкурсе размещена на официальном сайте мероприятия Hack-A-Sat.

Конкурс будет разделен на несколько этапов. В рамках выполнения задания финального этапа команды программистов и инженеров должны будут взломать систему и получить доступ к аппаратному обеспечению спутника на Земле, а также завладеть контролем над одной из основных систем полноценного орбитального спутника.

Регистрация участников закончится 24 апреля. В мае состоится квалификационный этап, в ходе которого определятся участники отборочного этапа. Отборочный этап также должен отсеять ряд команд и для участия в финальном туре в августе должно остаться 10 команд. Именно они займутся взломом космического спутника.

Финальный этап пройдет в рамках крупнейшей в мире конференции хакеров DEF CON, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Организаторы установили серьезные денежные призы для участников финального этапа хакерского конкурса. Первые три призовых места оцениваются в $50, $30 и $20 тысяч. Всем остальным участникам, дошедшим до финала, вручат $15 тысяч.