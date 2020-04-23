Токио, , 14:02 — REGNUM Японская компания Toyota представила новый кроссовер Yaris Cross, который должен был быть показан на автосалоне в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет не о новой версии хэтчбека Yaris, а о совсем новой модели. Отличия начинаются с габаритов. Новинка на 240 мм длиннее, ее длина составляет 4 180 мм, в ширину машина достигает 1 765 мм, а это на 20 мм больше, чем у привычного хэтчбека. Кроме того, новый кроссовер выше на 90 мм. Его высота достигает 1 560 мм. А вот колесная база такая же — 2 560 мм.

Toyota Yaris Cross создан для европейского рынка. Кроссовер будет иметь гибридную трансмиссию, а также полноприводную систему e-Four. Причем система полного привода поможет лучше управлять машиной в условиях наледи или на песке.

Новинка появиться на авторынке Европы летом следующего года, а выпускаться она будет на французском заводе компании.

Напомним, в марте компания Toyota заработала от продажи автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России 18,76 млрд рублей.

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