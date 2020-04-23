Берлин, , 10:08 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen может прекратить выпуск модификаций компактных авто с дизельным мотором, заявил технический директор автокорпорации Маттиас Рабе. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

По словам Рабе, дизельные агрегаты в будущем могут остаться лишь у вседорожников и коммерческого транспорта. Это связано с ужесточением европейских экологических стандартов.

Для того, чтобы модернизировать малолитражные турбированные моторы в соответствие с нормам Евро-7, компании придётся инвестировать очень много средств, а это в свою очередь сделает дизельные автомобили очень дорогими.

Таким образом, доработка дизельных двигателей для автомобилей Polo и Golf будет не выгодной с экономической точки зрения. Однако, по словам Рабе, для тяжёлых внедорожников дизельные моторы пока останутся актуальными.

Напомним, к 2025 году в Евросоюзе планируется введение экологических норм Евро-7.

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