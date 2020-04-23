Флорида, США, , 09:35 — REGNUM Седьмая группировка микроспутников Starlink доставлена на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX. Трансляция запуска осуществлялась на сайте компании.

Стар состоялся 22 апреля в 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск). Первая многоразовая ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу в Атлантическом океане примерно девять минут спустя. Спутники достигли околоземной орбиты через 15 минут после запуска носителя. Бортовые двигатели подняли их на высоту около 550 км.

Как сообщало ИА REGNUM, малые аппараты Starlink объединены в сеть и предназначены для обеспечения пользователям доступа в интернет, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах Земли. Первая группа спутников была запущена в мае 2019 года.

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