Берлин, , 09:21 — REGNUM Рейтинг самых надежных машин, которые представлены на авторынке Европы, составили эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein). Список этих авто представлен на сайте фирмы.

Автоэксперты проанализировали насколько часто автолюбители 200 моделей авто обращались в автосервис в течение 2−3 лет. На основе этих данных они и составили данный рейтинг.

Первое место в списке занял Mercedes-Benz GLC. Автовладельцы этого кроссовера обращались по поводу ремонта в автосервис только в 2,17%. При этом пробег у авто был около 56 тыс. км.

Кроме того, в данный рейтинг также вошли: Mercedes-Benz B-Class, модели A-Class и C-Class, Porsche 911, Opel Mokka, Porsche Cayenne, Suzuki Vitara, Toyota Verso, RAV4 и Yaris.

Ранее стало известно, что прототип роскошного лимузина Mercedes-Maybach S-class нового поколения прошел тесты на трассе Нюрбургринг.

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