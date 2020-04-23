Берлин, , 08:54 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel построит электрическую модель Mokka на платформе PSA Group. Об этом сообщает издание SpeedMe.

По данным журналистов, новый электрокросс лишится литеры X в своём названии, которая характерна для кроссоверов бренда.

Ожидается, что в качестве силового агрегата под капот электрокара установят электрический двигатель от автомобиля DS3 Crossback E-Tense производительностью 136 «лошадей» и аккумулятор ёмкостью 50 кВт-ч. Запас хода кроссовера на одном заряде составит порядка 300 км.

В линейке агрегатов модели также будут версии с двигателем внутреннего сгорания и гибрид. Премьера новинки планируется на конец 2020 года. Первые электрокары попадут в руки покупателей в начале следующего года.

Ранее компания Wood Mackenzie опубликовала результаты своего исследования, согласно которому к концу текущего года мировые продажи электромобилей могут составить 1,3 млн единиц, снизившись на 43% по сравнению с прошлым годом.

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