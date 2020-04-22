Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Пентагон подписал три контракта с американскими компаниями-разработчиками атомных энергоустановок, согласно которым они должны создать проект новой атомной электростанции для военных, пригодной к транспортировке на кораблях, самолетах или грузовых автомобилях, сообщает 22 апреля Defense Express.

Уточняется, что такая мобильная энергостанция мощностью от 1 до 5 МВт должна весить не более 40 тонн, её габариты не должны превышать вместимость грузового отсека военно-транспортного самолёта, гарантировать полную радиационную безопасность и не требовать многочисленного обслуживающего персонала.

Первый пилотный проект должен быть продемонстрирован заказчику в 2023 году.

Область применения такой мини-АЭС не указывается.

Читайте ранее в этом сюжете: Работники Чепецкого механического завода будут жить в полной изоляции