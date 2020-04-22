Монтрёй, Франция, , 13:57 — REGNUM Пробную версию шутера Tom Clancy’s The Division 2 выпустила компания-разработчик Ubisoft. Игра доступна в онлайн-магазине компании.

Пробная версия доступна бесплатно на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игроки смогут провести в шутере не более восьми часов и развить персонажа не далее восьмого уровня. Для тех, кто захочет пройти игру полностью, придется ее приобрести.

Тем, кто запустит шутер 22 апреля, компания обещает предоставить игровые бонусы в виде комплекта униформы, особой раскраски оружия и прочих.

Сюжет игры строится в разрушенной столице США — Вашингтоне, который после пандемии захватили мародеры.