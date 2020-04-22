Редмонд, США, , 13:40 — REGNUM Глобальное майское обновление Windows 10 в виде ISO образа установочного диска стало доступно для загрузки участникам программы Windows Insider. Об этом сообщило сетевое издание 3DNews.

Так как образ предназначен для тестирования, его преимуществом является возможность установки новой версии Windows 10, а не обновление установленной на компьютере операционной системы. Это должно минимизировать возникновение ошибок и сбоев, но сохраняется вероятность внесения в эту сборку изменений по результатам тестирования.

Загрузить к себе на компьютеры и установить сборку может любой человек, зарегистрировавшийся в программе Windows Insider. Однако для получения тестовой сборки пользователю придется предоставить системе права на сбор диагностических данных о работе операционной системы.

Напомним, в последние полгода Microsoft выпустила серию неудачных обновлений, замедливших работу компьютеров или приводивших к серьезным сбоям.