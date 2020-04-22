Редмонд, США, , 12:40 — REGNUM Компания Microsoft объявила о начале работы сервиса Microsoft 365, являющегося развитием Office 365. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте сервиса.

В пресс-службе компании сообщили, что подписки на сервис стали доступны с 21 апреля пользователям по всему миру. Разработчики отмечают, что в обновленном сервисе применяются возможности искусственного интеллекта, широкий контент и набор шаблонов. Также добавлены новые сервисы для связи.

У пользователей появилась возможность создать видео-чат в Skype, не устанавливая его на свое устройство и не тратя время на вход под своей учетной записью. В Microsoft Editor появилась функция перефразирования текста, его упрощения или проверки на плагиат.

В приложении для создания презентаций PowerPoint появилась функция тренировки речи, которая определяет монотонность речи и предлагает, как сделать ее более эмоциональной и грамотной.

Кроме этих функций, появилось множество других обновлений продукта. Однако сейчас еще не все объявленные сервисы доступны, но в компании пообещали, что полный набор сервисов станет доступным для всех подписчиков в ближайшие месяцы.