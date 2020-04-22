Мурманск, , 07:32 — REGNUM Соединения и воинские части армейского корпуса Северного флота начали перевод вооружения, военной и специальной техники на весенне-летний режим эксплуатации. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

За месяц военнослужащие обслужат и подготовят к лету более 3 тысяч единиц техники армейского корпуса. В том числе новые образцы, такие, как модернизированные танки Т-80БВМ и зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» в арктическом исполнении.

В подразделениях были проведены методические занятия и инструктажи по требованиям безопасности при обслуживании техники. Работа с боевыми машинами по проверке работоспособности систем и агрегатов, регулировке, замене масел и других жидкостей проводится в парковых зонах, где развёрнуты специализированные технологические посты.

Качество перевода техники на весенне-летний режим эксплуатации проверят специальные комиссии.

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