Санкт-Петербург, , 23:56 — REGNUM В Ленинградской области сдан в эксплуатацию завод по производству корабельных двигателей и систем управления, сообщает 21 апреля пресс-служба регионального правительства.

Предприятие открыто компанией «Морские пропульсивные системы» (МПС) в промышленной зоне «Федоровское».

Завод должен будет производить судовые энергетические установки, компрессоры, дизель-генераторы и системы управления для военных кораблей и других судов.

Подробная номенклатура продукции нового предприятия пока не раскрывается, но уже заявлено о планах по расширению производства.

На официальном сайте компании ООО «Морские пропульсивные системы» указано, что компания основана в Санкт-Петербурге в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2014 года большую долю силовых установок для кораблей Россия закупала на предприятиях Украины, доставшихся Киеву в наследство от СССР.

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