Таллин, , 23:40 — REGNUM Военно-морская мощь Эстонии заметно возрастёт в 2021 году, когда в состав флота войдут два патрульных катера собственной постройки, сообщает 21 апреля Naval News со ссылкой на заявление министра обороны Эстонии Юри Луйка.

Контракт на постройку двух катеров подписан с местной компанией Baltic Workboats, его общая стоимость составляет 3,9 млн евро.

По словам эстонских военных, эти патрульные катера обеспечат защиту кораблей союзников по НАТО и стран-партнеров в эстонских портах и территориальных водах.

Уточняется, что частично бронированные 18-метровые катера вооружены двумя дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм крупнокалиберными пулемётами и должны развивать скорость не менее 30 узлов.

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