Вашингтон, , 17:25 — REGNUM ВВС США планируют к 2029 году создать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая будет нести несколько ядерных гиперзвуковых боеголовок. Ожидается, что новая ракета заменит давно стоящие на вооружении 400 МБР Minuteman III.

Новый стратегический шахтный ракетный комплекс будет использовать новые технологии от баллистических ракет Trident II D5, недавно развёрнутых на подводных лодках класса «Огайо» ВМС США. Об этом пишет американское издание MilitaryWatch.

Решение принято на основании проявившегося отставания США на фоне бурного развития и обновления стратегических ядерных сил России, Китая и Северной Кореи.

Исполнительный директор программы Strategic Systems Program генерал-майор Шон Моррис заявил, что в настоящее время стратегическое сдерживание обеспечивается, и не ставится потенциальными противниками США под сомнение. Однако он также отметил следующее: «Развёртывание новых систем ПВО противниками США — прежде всего С-500 и А-235 в России — поставило под сомнение жизнеспособность МБР Minuteman III».

Ожидается, что новая баллистическая ракета будет разрабатываться с учетом уклонения от таких систем. По мнению экспертов издания MilitaryWatch, поскольку Россия и Китай быстро продвигаются вперёд в области противоракетной обороны, ещё предстоит выяснить, как долго новая баллистическая ракета может оставаться жизнеспособной, и насколько амбициозными будут её технические характеристики.